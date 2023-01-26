«Я была на 7 месяце беременности...»: Ваенга раскрыла, из-за чего разругалась с Резником

Елена Ваенга - прославленная певица, хиты которой звучат на радиостанциях и поют тысячи людей. Свои песни артистка всегда писала сама, но однажды свои услуги ей предложил Илья Резник. 10 лет назад он написал для нее треки, но они не пришлись по вкусу Ваенге, и она отказалась их брать. А композитор обвинил ее в неисполнении договора.

Елена впервые честно рассказала, что уже 10 лет не общается с Резником из-за его обвинений в ее недобросовестности. По словам певицы, он сам предложил ей написать песни и в итоге подготовил где-то 6 или 8 штук. Тексты не особо понравились артистке, но она не хотела обидеть товарища. Более того, она не желала никаких разбирательств, так как была на последних месяцах беременности.

«А я же не могу маэстро обидеть, сказать, что я жду свой "Айсберг", своего "Паромщика". Хотелось такой же мощности. И я была на 7 месяце беременности...», - рассказала Ваенга.

Когда композиции были готовы, Резник назвал ей цену – 25 тысяч евро на каждую. Ваенга отказалась платить, так как по наивности думала, что ей подарят песни. А через некоторое время композитор дал комментарии СМИ, что Елена кинула его на деньги и отказалась выполнять свою часть договора.

После этого певица с Резником так и не помирилась, и уже 10 лет они не поддерживают связь. Однако Ваенга считает, что это и к лучшему.

Ранее Елена рассказала о ненависти к певцу, которого слушает ее сын.