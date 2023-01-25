Елена Ваенга воспылала ненавистью к известному певцу, которого начал слушать сын
Елена Ваенга «разревелась», когда сын принес из школы песни Моргенштерна*.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Певица Елена Ваенга раскритиковала известного российского исполнителя, которого начал слушать сын. Мальчик принес его песни из школы, и артистка «разревелась».
Речь идет о рэпере Моргенштерне* (признан иноагентом на территории РФ).
«Я села, я заревела, я плакала по-настоящему», - рассказала Ваенга о своей реакции на песни.
В интервью певица привела строчку из композиции исполнителя и обратила внимание, что даже взрослому человеку неприятно слышать такие слова. Ваенга решила, что Моргенштерну* наплевать на аудиторию, ведь его песни с нецензурной бранью слушают дети.
Певица полагает, что артист изменит позицию, когда такой музыкой заинтересуются его собственные дети.
Ранее Ваенга рассыпалась в проклятьях в адрес российской певицы.