Елена Ваенга воспылала ненавистью к известному певцу, которого начал слушать сын

Певица Елена Ваенга раскритиковала известного российского исполнителя, которого начал слушать сын. Мальчик принес его песни из школы, и артистка «разревелась».

Речь идет о рэпере Моргенштерне* (признан иноагентом на территории РФ).

«Я села, я заревела, я плакала по-настоящему», - рассказала Ваенга о своей реакции на песни.

В интервью певица привела строчку из композиции исполнителя и обратила внимание, что даже взрослому человеку неприятно слышать такие слова. Ваенга решила, что Моргенштерну* наплевать на аудиторию, ведь его песни с нецензурной бранью слушают дети.

Певица полагает, что артист изменит позицию, когда такой музыкой заинтересуются его собственные дети.

Ранее Ваенга рассыпалась в проклятьях в адрес российской певицы.