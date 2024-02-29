«Я была истощена морально и физически»: Самохина рассказала о несчастье в семье

Известная актриса Снежана Самохина вспомнила, как ее младшая дочь Алиса получила черепно-мозговую травму, пока она сама готовилась к съемкам. Ее слова приводит WomanHit.

Как призналась артистка, ее утвердили на новый проект, вследствие чего она начала активно готовиться к съемкам, а с дочерью стала сидеть няня. Однажды женщина сообщила актрисе, что ее наследница получила травму.

«И вот однажды она сообщает: „Снежана, у Алисы какая-то шишка на голове. Она накануне упала с кровати, мы сделали КТ, и доктор сказал: 'Если появятся водянистые шишки, нужна срочная госпитализация“. И это спустя 2 дня. Я ничего не знала!», - поделилась Самохина.

В итоге знаменитость вместе с 8-месячной дочерью отправилась в больницу, где у девочки зафиксировали перелом теменной кости. Из-за случившегося актриса уволила няню, отказалась от съемок в проекте и решила взять декретный отпуск.

«Травма дочки меня сломала. Все начало рушиться, какие-то неприятности, связанные с семьей. К моменту начала съемок я уже была абсолютно истощена морально и физически», - добавила она.

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