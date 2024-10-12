«Я была Чебурашкой»: певица Зара поддержала квадроберов

Певица Зара выступила против запрета квадроберов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица Зара посетила день рождения телеканала МУЗ ТВ и побеседовала с журналистами на красной дорожке. Один из вопросов касался нового увлечения детей и подростков — квадробики. По словам знаменитости, она и сама в детстве наряжалась в снежинку и в Чебурашку, поэтому проблем в этом досуге не видит.

«Я считаю, вообще ничего нельзя запрещать, потому что это наоборот притягивает. К этому нужно как-то с пониманием относиться. Были у нас готы, покемоны. Это тоже пройдет», — рассказала она.

Зара добавила, что ее дети не наряжаются в зверей.

Напомним, квадроберы одеваются в зверей и повторяют их повадки. В разных странах квадробика воспринимается как субкультура или неофициальный вид спорта.

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков сравнил увлечение квадробикой с первым курсом актерского факультета.