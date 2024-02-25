«Я была бесконечно влюблена»: певица Ирина Дубцова поделилась подробностями о своей личной жизни

Певица Ирина Дубцова в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV откровенно рассказала о своей личной жизни и об истории создания своего хита «О нем».

После брака с солистом группы Plazma Романом Черницыным отношения с мужчинами у артистки не складывались. Сейчас Ирина Дубцова живет вместе с сыном Артемом в центре Москвы.

Победительница «Фабрики звезд-4» призналась, что героем ее хита «О нем» был некий влиятельный мужчина. Именно ему она посвятила свою песню.

«Мужчина не говорил, чем он занимается. Якобы это было государственной тайной. Я была идиоткой, девчонкой… Песня написана о человеке, в которого я была бесконечно влюблена», — рассказала певица.

Причем артистка утверждает, что она общается с этим мужчиной на протяжении всей жизни.

«Он появлялся в те моменты, когда у меня начинались серьезные отношения с новым мужчиной. Неожиданно. Будто бы он знал об этих отношениях», — призналась Ирина Дубцова.

Более того, бывший возлюбленный не раз предлагал певице сойтись, но та отказывала.

Последние на данный момент отношения оказались болезненными для Ирины Дубцовой. По признанию артистки, на нервной почве из-за расставания с ним она оказалась между жизнью и смертью.

«Я думала, что умру, поскольку анализы, которые пришли на момент, когда меня привезла в больницу скорая помощь, были просто за гранью. <…> Это произошло на нервной почве. Последствия болезненного расставания», — поделилась знаменитость.

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