«Я был в шоке»: Гоша Куценко рассказал о предложении Тарантино сняться в «Бесславных ублюдках»

Американский режиссёр Квентин Тарантино предлагал российскому актеру Гоше Куценко сняться в фильме «Бесславные ублюдки». Об этом сам Куценко рассказал в программе «Шоу Воли».

По словам актера, приглашение на роль от Тарантино поступило ему в канун 2008 года во время их случайной встречи в Исландии. Они оказались в одном аэропорту во время нелетной погоды и разговорились — режиссер узнал Куценко, с которым был знаком еще с Международного московского кинофестиваля 2023 года, и рассказал, что работает над новым фильмом.

«Он говорит: „Я собираюсь снимать ‘Бесславных ублюдков'. Там должен быть русский“. Он мне рассказал о фильме, я был в шоке. И тут ему говорят, что нашли борт, он улетает в Рейкьявик. Он предложил забрать меня с собой», — рассказал Куценко.

Актер сообщил Тарантино, что он не один — по Исландии он путешествовал со своей музыкальной группой. Тогда именитый режиссер, как утверждает Куценко, предложил забрать всех сразу. Однако когда актер вернулся к нему с друзьями, выяснилось, что Тарантино уже улетел.

Ранее о мечте сняться в фильме Квентина Тарантино рассказал российский актер Александр Петров.