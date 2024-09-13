«Я был такой костью у них в горле»: Домогаров рассказал, при каком условии готов вернуться в театр

Актер Александр Домогаров признался, что после ухода из театра, которому отдал 30 лет своей жизни, «летает от своей свободы». В интервью «7Дней.ru» он порассуждал о том, мог бы он вернуться туда.

Знаменитость заявил, что до него доходят новости с прежнего места работы, а высказывания некоторых артистов его обескуражили. Он считает все это ударами в спину.

«Видимо, все-таки я был такой костью у них в горле. Пока был там, они в лицо ничего не могли сказать. Ну а сейчас можно, ведь я же далеко», – поделился актер.

При этом Домогаров не исключает, что вернется в театр Моссовета.

«У меня какое-то странное ощущение, что я рано или поздно могу вернуться в тот театр. Конечно, при другом руководстве, конечно, на совершенно других условиях, но... И вот тогда я открыто посмотрю им всем в глаза. За глаза-то всякий может», – высказался звезда.

Александр рассказал, что освободился от окружения и не хочет видеть над собой начальников. Он также заявил, что ему «жалко своих 30 лет», которые он отдал театру. По мнению Домогарова, он мог отдать эти годы более благодарным людям.

«Пожалуй, вот этой тридцатки я этим людям никогда не прощу. Никогда! А больше мне ничего не жалко», – добавил артист.

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