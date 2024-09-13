«Было в тот момент страшно»: Домогаров рассказал, как Вертинский спас ему жизнь

Актер Александр Домогаров рассказал, как его спасла песня Александра Вертинского «Доченьки». В интервью «7Дней.ru» звезда вспомнил, как в Болгарии оказался рядом с опасными людьми, которые даже вывезли его в лес.

Неприятности случились у Домогарова во время гастролей со спектаклем «Мой бедный Марат». Мужчина вспомнил, что знакомая местная актриса пригласила его и коллегу на ужин «с важным спонсором». Актера смутило, что ресторан был почти пуст, а за столом сидел «странный человек», за которым были депутаты и главные редакторы модных изданий.

«Прошло какое-то небольшое время, и народ за столом стал рассасываться, пригласившая нас актриса тоже куда-то исчезла. Остались мы с Андреем, этот человек и его охрана. И у него не было никакого желания нас отпустить, он почему-то зацепился, и особенно за меня», – поделился Александр.

Актер уговорил, чтобы отпустили хотя бы его друга. Тогда он остался один, а «важный» собеседник сильно заводился, употребляя фразы «А ты такой смелый?». Тогда Домогаров решил выйти из ситуации с помощью песни о «доченьках». Он прознал, что у мужчины двое сыновей, но он очень хочет дочерей.

«И смотрю, он поплыл... — «Доченьки, доченьки мои...», – вспомнил актер.

Тогда звезде предложили покинуть ресторан. Он согласился. Но автомобиль с Домогаровым и охраной направился в лес. Мужчина испытал неприятные эмоции.

«Сказать, что было в тот момент страшно, это не сказать ничего... Можешь, наверное, понять, что в тот момент вся моя беспутная жизнь прошла у меня перед глазами... Но меня вывели на какую-то тропинку, сказали: «Вот тебе деньги, иди туда, там стоянка такси, скажешь такой-то адрес, тебя отвезут домой», – добавил Александр.

Потом знаменитость узнал, что тем самым человеком был крестный отец Болгарии Иво Карамански. Он погиб вместе с телохранителями во время очередной разборки в 1998 году.

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