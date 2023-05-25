«Я был сражен»: как Петр Кучеренко смог завоевать сердце неприступной Дианы Гурцкой

Новость о смерти мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко потрясла общественность. Чиновнику было всего 46 лет. История любви супругов похожа на сценарий романтичного фильма. Мужчина сделал все, чтобы завоевать сердце неприступной и очень скромной красавицы.

У Дианы Гурцкой непростая судьба, но она почти никогда не жаловалась на жизненные трудности. Она родилась слепой, но благодаря поддержке родных смогла добиться успеха и стать популярной певицей.

Звезда рассказывала в интервью, что из-за карьеры ей было не до парней. Хотя она и влюблялась в старших классах. Но девушка боялась своих чувств и не хотела быть отвергнутой, поэтому со стороны выглядела холодной и неприступной. Хотя всегда в глубине души знала, что найдет счастье.

Гурцкая познакомилась с будущим мужем в 2003 году, когда ей неожиданно понадобилась помощь юриста. Ее брат Роберт порекомендовал обратиться к Петру Кучеренко. Он был в восторге, ведь ему всегда нравилась Диана как исполнительница. Но на первой встрече она показалась мужчине равнодушной.

В следующих раз Петр увидел Диану на ее дне рождения, но пришел туда не один, а с девушкой. При этом у самой Гурцкой тоже был ухажер, с которым она провела весь вечер.

Кучеренко оставил мысли о неприступной брюнетке, но услышал ее голос на сцене. Он был восхищен талантом артистки.

«Она пела по-грузински, но это так трогало душу. Я был буквально сражен и посмотрел на Диану совсем другими глазами… Мы пообщались, и она просто поразила меня широтой взглядов и совершенно не свойственной для людей публичных профессий внутренней чистотой, непоказушной искренностью», – делился Петр с журналистами.

Мужчина очень удивился, когда узнал Диану ближе. Он отметил ее ум и начитанность. Тогда 29-летнему Петру пришла в голову мысль, что именно такой он хочет видеть свою жену.

Кучеренко стал уделять певице знаки внимания, дарил цветы и приглашал на свидания, но она постоянно ему отказывала. Оказалось, что Диана боялась стать для мужчины обузой и не верила, что у него действительно серьезные намерения. Она воспринимала его как друга, но поняла, что он влюблен.

«Я сказала: «Я не могу запретить тебе любить меня, потому что это твое право. Но ты пойми, что ты меня видишь на сцене, но жизнь незрячего человека — это чуть по-другому», – рассказывала звезда.

Петр не хотел сдаваться. Он продолжал ухаживать за Дианой и даже познакомил ее с родными. Они сразу тепло приняли девушку и даже стали называть ее «дочкой». Все это убедило Гурцкую в том, что она нашла настоящую любовь.

В 2005 году состоялась пышная свадьба. Невеста была в роскошном платье, усыпанном бисером, от модельера Валентина Юдашкина, а жених выбрал темно-синий костюм. Родные и друзья были очень рады за пару и желали им побольше детей. Через два года у супругов родился сын Костя.

В браке Петр и Диана прожили 18 лет. За это время на их общем пути было немало трудностей. В 2018 году исполнительница рассказала о том, что у нее обнаружили рак матки. Врачи настаивали на том, что женщине необходима операция. Но она решила провериться еще в одной клинике. Там страшный диагноз не подтвердился, опухоль оказалась доброкачественной и от нее быстро избавились.

Через год трагедия случилась в жизни Кучеренко, у него умер отец. Он был родным человеком не только для Петра, но и для Дианы. Гурцкая вспоминала, что мужчина никогда не называл ее невесткой, а только дочкой.

«Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало. Царствие Небесное», — писала певица после его смерти.

Несмотря на сложности, супруги были вместе и даже мечтали завести второго ребенка. Но желание не осуществилось. 20 мая 2023 года Петр Кучеренко умер, возвращаясь домой из командировки.

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