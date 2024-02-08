«Я был разочарован»: Андрей Максимов рассказал, как его подставил Никита Кологривый

Актер Андрей Максимов признался, что мог сыграть в сериале «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кащея вместо своего коллеги Никиты Кологривого. Как оказалось, он сильно хотел получить именно эту роль, но звезда «По щучьему велению» его обошел.

В нашумевшем проекте режиссера Жоры Крыжовникова Максимов воплотил образ Желтого – главаря группировки «Дом быта». Этого героя он в последствии сильно полюбил, однако изначально он хотел быть не им, а лидером «Универсама». По его мнению, он долго готовился, чтобы утвердили именно его, и на кастинге действительно выложился. Однако, когда он был уже уверен, что роль его, ему сообщили – Кащеем будет Никита Кологривый.

«Узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте», - цитирует слова актера Umagazine.

Через несколько недель команда сериала вновь связалась с Максимовым и предложила ему попробоваться на роль Желтого. Он согласился. Так Андрей и стал частью проекта, чему был сильно рад.

Ранее актеры из «Слова пацана» встретились с детьми шоумена Ильи Соболева.