Актеры из «Слова пацана» осчастливили детей шоумена Соболева

Комик и телеведущий Илья Соболев решил познакомить детей с актерами из сериала «Слово пацана». Наследницы артиста были счастливы, когда увидел звезд. Фото со встречи были опубликованы в соцсетях.

Актеры Слава Копейкин (Турбо), Ярослав Могильников (Ералаш) и Рузиль Минекаев (Адидас-младший) встретились со своими маленькими поклонницами. О радостной новости сообщила супруга Соболева – Наталья. Она призналась, что дочери отправились в Москву вместе с папой, чтобы встретиться со своими кумирами.

«Мечта сбылась у детей», — поделилась женщина.

Напомним, что Илья Соболев и его возлюбленная Наталья Пахомова поженились в 2011 году. Помимо дочерей, пара воспитывает сына Ивана, которому всего девять месяцев. Наталья рассказывала, что они готовились к совместным родам, но сын появился на свет всего за несколько минут до начала концерта мужа, и комик сразу же поделился этой радостной новостью со зрителями. Недавно же Наталья призналась, что уже мечтает о четвертом ребенке.

Ранее мы писали о том, что комик Илья Соболев порассуждал о юморе в популярной программе Comedy Club. Мужчина не стал скрывать, что ему совершенно не нравится качество шуток на проекте. Он убежден, что юмор стал хуже из-за руководства шоу, которое берет в команду неправильных участников. Напомним, что сам Соболев был резидентом клуба с 2013 по 2021 год. Шоумен являлся участником трио «Иванов, Смирнов, Соболев», однако из-за регулярных конфликтов коллектив распался.