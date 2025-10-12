«Я был раздавлен, плакал, выживал как мог»: Алла Пугачева из ревности разрушила карьеру молодого фаворита

Бывший фаворит Аллы Пугачевой заявил, что певица из ревности разрушила его карьеру. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Сергей Савин рассказал, как артистка отомстила ему за роман с другой.

26-летний Сергей Савин познакомился с Аллой Пугачевой в 2011 году на съемках музыкального шоу «Фактор А» и сразу стал ее любимчиком. Певица взяла шефство над начинающим артистом и начала его обеспечивать, а когда встал вопрос о съемках клипов, попросила помочь режиссера Ирину Миронову. Однако впоследствии оказалось, что артистка сама же подтолкнула фаворита в объятия соперницы.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» изначально хотела запустить слухи и романе протеже с клипмейкером ради пиара. Однако Алла Пугачева и подумать не могла, что у пары завяжутся реальные отношения.

«Ирина мне однажды сказала: „А ты не знаешь, что Алла Борисовна ревнует тебя ко мне?“ Я удивился. То есть у меня даже не было представления о том, что ко мне могут какие-то симпатии со стороны Аллы Борисовны возникать», - поделился Сергей Савин.

Оскорбленная Алла Пугачева восприняла интрижку протеже как неблагодарность и начала ему мстить. Сначала певица не пригласила Сергея Савина на свадьбу, затем не пришла на презентацию новой работы его избранницы. Все закончилось тем, что под давлением ревнивой артистки Ирина Миронова порвала отношения с певцом.

«Со мной прекратили всяческие отношения, всяческие связи, всяческие контакты. Я был на тот момент раздавлен, у меня было разбито сердце. Признаюсь честно, даже плакал», - рассказал бывший фаворит Аллы Пугачевой.

Но главной расплатой за любовь к подруге певицы для Сергея Савина стал крах карьеры. Молодой артист лишился покровителей, остался ни с чем и долго не мог выбраться из депрессии: «Многие деятели шоу-бизнеса от меня отвернулись. <…> Я жил в полной бедности, выживал как мог».

