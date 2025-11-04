«Я был послан Филиппом. У нас была война в течение 10 лет»: критик рассказал о конфликте с Киркоровым

Музыкальный критик Владимир Полупанов вспомнил о серьезном конфликте с Филиппом Киркоровым. В разговоре с «Абзацем» журналист признался, что у них с певцом была «война» на протяжении 10 лет, и рассказал о своем негативном опыте общения с артистами.

По словам критика, между ним и Филиппом Киркоровым вспыхнул конфликт из-за того, что певца не оказалось в списке участников «Евровидения», хотя они обсуждали это в интервью. В результате артист «послал» Владимира Полупанова и перестал с ним разговаривать, и лишь спустя 10 лет им удалось наладить отношения.

«С Филиппом Киркоровым у нас была война в течение 10 лет. Он рассказал мне в интервью, что поедет с Димой Биланом на „Евровидение“, но, когда вышли списки участников, их там не оказалось. Я перезвонил Филиппу и был посланным. В 2018-м мы примирились. Чем больше пишешь про артиста, тем ему лучше. Даже если поругать его, будет только в плюс», — отметил журналист.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов пожаловался на Ларису Долину и заявил, что певица всегда обладала тяжелым характером и негативно относилась к журналистам. Владимир Полупанов согласился с мнением коллеги и вспомнил, как однажды артистка обиделась на него из-за критики, и до сих пор даже не здоровается с ним.

«В 90-е я раскритиковал Ларису Долину и ее бывшего мужа Илью Спицына, когда она ушла из джаза в эстраду и исполнила „Погоду в доме“. Я говорил только о музыке, но певица на меня обиделась. Пытался наладить с ней отношения, но она до сих пор со мной не здоровается. Она в принципе не жалует журналистов», — поделился музыкальный обозреватель.

Владимир Полупанов также не смог наладить контакт с Валерием Леонтьевым. Однажды журналист раскритиковал новый альбом певца, за что тот обиделся на него и так и не простил.

«Когда Валерий Леонтьев записал альбом „По дороге в Голливуд“, я его разбомбил. С точки зрения текстов релиз был чудовищным. У Леонтьева, в принципе, мало песен, которыми можно гордиться. Всего три. Остальное — треш. Он на меня обиделся, сказал, что не хочет общаться ни на каких условиях», — рассказал Владимир Полупанов.

Ранее Владимир Полупанов назвал песни Аллы Пугачевой «низкопробной похабщиной».