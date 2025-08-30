«Высокий стиль с низкопробной похабщиной»: критик назвал худшие песни Аллы Пугачевой

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов назвал песни Аллы Пугачевой, которые она исполняла в 1990-х годах, низкопробной похабщиной. По его словам, в творчестве артистки в те годы все же были и хорошие композиции, но культурный уровень ее музыки стал деградировать именно в тот период времени.

«Она сочетала высокий стиль с низкопробной похабщиной. «Мадам Брошкина» и «Девочка-секонд-хенд» – это кабацкие песни в худшем их проявлении, созданные на потребу публике», - сказал Полупанов в беседе с Абзацем.

Критик выразил уверенность, что лучшими в творчестве Пугачевой были 1970-е и 1980-е годы.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в начале 2022 года. С тех пор она выпустила несколько композиций, которые получили низкие оценки от критиков и не нашли интереса у россиян.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не хотела уезжать из России, но вынуждена была последовать за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Примадонна якобы винит в произошедшем супруга.

*Признан иностранным агентом на территории России