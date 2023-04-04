«Не люблю, когда меня используют»: известный мужчина отрекся от дружбы с Дмитрием Нагиевым

Дмитрий Нагиев считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Долгое время мужчина являлся бессменным телеведущим «Первого» канала, однако год назад он перестал появляться в эфире и на различных светских мероприятиях. Подобное действие Дмитрий объяснил желанием уйти в творческий отпуск, правда, не все пользователи Сети поверили его словам. Именно поэтому внимание к нему в разы возросло. Как выяснилось, у Нагиева не только проблемы с работой, но и с некоторыми звездными коллегами.

Так, в недавнем интервью для Стрелец Сергей Шнуров рассказал об инциденте, который случился между ним и Дмитрием. Как выяснилось, в молодости знаменитости довольно хорошо общались и нередко пересекались по работе, но со временем все изменилось. И причиной этого стала увлеченность Нагиева миром шоу-бизнеса.

«Он заслужил свой успех, но сейчас я не общаюсь с людьми из шоу-бизнеса. Они делают продукт для потребления и всех пытаются использовать. А я не люблю, когда меня используют», — пояснил музыкант.

Ранее исчезнувший Дмитрий вышел на связь и с улыбкой заговорил про инсульт. Мужчина заявил: «Надежда зажглась». Полное высказывание артиста читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Светлана Лобода рассказала, как изменилась ее жизнь после отъезда из РФ. По словам певицы, в сложившейся ситуации ей было важно принять сторону своей семьи. Подробности смотрите в этой статье.