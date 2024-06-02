«Я был неграмотен как отец»: Александр Песков боится, что одной фразой испортил дочери жизнь

Пародист Александр Песков признался, что до сих пор винит себя за необдуманную фразу в адрес дочери Дарьи. Об этом он рассказал на шоу «Основано на реальных событиях».

Когда дочь шоумена была еще подростком, он посоветовал ей начать следить за собой. Дело в том, что у девочки была пара лишних килограммов, а Пескову хотелось бы видеть ее стройной.

«Я был неграмотен как отец в созревании ребенка. Я был не готов к этому. Она поправляться начала в переходный период, и меня черт дернул за язык сказать: «Как-то надо следить за собой, может, чего-то не так кушаешь», – вспомнил Александр.

С тех самых пор дочь Пескова перестала полноценно питаться, а при росте 160 см она весит всего 38 килограммов. Пародист уверен, что его необдуманные слова девушка восприняла как критику и запомнила на всю жизнь.

«Это сказалось в будущем. Накормить не могу. Если борщ наваристый, пока через ситечко не прольют, не выкинут овощи... Вот этот бульончик она покушает», – отмечает артист.

При этом сама Дарья не видит никаких проблем в своей худобе и точно не винит в этом знаменитого отца.

«Я не думаю, что придала этому большое значение. Мне кажется, все началось само собой. Во-первых, начались физические нагрузки, прошел переходный возраст, и все встало на свои места. К 20 годам вес уменьшился, и я стройняшка», – заявила она.

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