«Я жертва, пострадавшая»: Полина Гагарина впервые высказалась о конфликте с Кормухиной

В 2019 году певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину из-за «Кукушки» Виктора Цоя. Артистка считает, что звезда «Фабрики» скопировала ее исполнение хита. Разбирательства длились не один год, и знаменитости воздерживались от комментариев. Только сейчас Гагарина решила прокомментировать произошедшее.

Полина Гагарина называет себя жертвой, сложившихся обстоятельств. Она уточнила, что никого не хотела обижать исполнением хита.

«С „Кукушкой“ для меня была неприятная история — на меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая», — рассказала певица в эфире YouTube-канала «Москва 24».

Артистка добавила, что ей предложили спеть песню — из-за композиции она три года судилась с Кормухиной. Но в итоге сторона Гагариной победила во всех инстанциях.

Никого не смутило, как Гагарина исполнила «Кукушку», кроме Ольги, продолжает певица.

За переозвучивание популярной песни даже выступили родственники легенды русского рока. Кроме того, у Полины было разрешение от семьи самого Цоя.

В судебное разбирательство между артистками был втянут Игорь Крутой. Композитор признал, что вариация Гагариной вполне самостоятельна и не близка по звучанию к варианту Кормухиной. Юристы Ольги не согласились с Крутым и высказали намерение биться в суде до последнего.

Ранее звезда фильма «Солдаты» Алексей Маклаков высказался об актерских способностях Гагариной.