«Я был недоволен»: Шепелев рассказал о личной тайне, которую раскрыла Анфиса Чехова

Дмитрий Шепелев вспомнил о неприятном первом знакомстве с Анфисой Чеховой. Об этом сообщает StarHit.

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые познакомился с Анфисой Чеховой во время премии телеканала МУЗ-ТВ в 2013 году. Незадолго до мероприятия, которое должны были вести звезды, у Жанны Фриске родился сын Платон. Тогда об этом еще никто не знал.

«Мы познакомились с Анфисой 12 лет назад, когда вручали одну из наград МУЗ-ТВ. Только родился Платон, и я попросил ее: „Пожалуйста, только ни слова про ребенка“. Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: „Давайте поздравим Диму“. Я был очень недоволен», — вспомнил он.

После этого отношения между звездами не заладились. Например, когда Чехова интересовалась у ведущего, когда же тот распишется с Жанной Фриске, он лишь огрызался в ответ.

«Когда вы, тогда и мы», — отвечал он.

Ранее мы писали о том, что новому шоу Дмитрия Шепелева предрекли провал.