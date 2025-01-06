«Я был на самом дне»: дважды разведенный из-за измен Барац попросил о помощи
© Starface.ru
Актер и участник «Квартета И» Леонид Барац признался, что после двух разводов обратился к психологу. Он заявил в эфире шоу Влада Аганова на YouTube, что «был на самом дне».
Знаменитость потерял веру в себя и очень страдал из-за расставаний. От первой жены мужчина ушел после того, как закрутил роман с девушкой, на которой потом женился. Второй брак тоже оказался неудачным. СМИ пишут, что и здесь причина была в изменах. Расставания дались Барацу тяжело. Ему пришлось обратиться к специалисту.
«Это было про бессмысленность, а зачем тогда? Но послужила, конечно же, женская история, развал первой семьи очень тяжелый, расход со второй женой, там целая история, длинная, и с детьми какие-то проблемы, и я прямо был на самом дне», — заявил актер.
Барац подчеркнул, что ощутил настоящую тоску и потерял уверенность во всех сферах жизни. Работа складывалась не так, как хотелось, общение с друзьями сошло на нет, а вера в лучшее постепенно исчезала. У него даже были мысли обратиться к экстрасенсу или провести обряд, но в итоге он пошел к психологу.
После консультаций артист решил больше работать и меньше грустить, в итоге его «нытье превратилось в деньги».
Напомним, что сейчас Леониду 53 года. Он признается, что сейчас его сердце свободно и вспоминает, что в его жизни было «три с половиной больших любви». Поэтому он допускает мысль, что больше никогда не влюбится, но не теряет надежду.
Ранее мы писали о том, что 38-летнюю Лену Перминову заподозрили в новом романе после разрыва с возлюбленным.