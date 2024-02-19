«Я был коротко стриженный, а там все длинноволосые»: Расторгуев заявил, что Матвиенко не брал его в ансамбль

Певец Николай Расторгуев познакомился с композитором Игорь Матвиенко примерно в 1985 году. Тогда исполнитель искал работу и планировал попасть в коллектив к продюсеру, но тот изначально не хотел сотрудничать.

Расторгуев поделился воспоминаниями в беседе с журналистами NEWS.ru. По словам артиста, в тот период ВИА «Здравствуй, песня» нужен был вокалист. Николай думал испытать свои силы, но перед этим возникли проблемы, связанные с внешним видом.

«Образ тогдашнего состава ансамбля был несколько другой. Я был коротко стриженный, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами», — поделился исполнитель.

В итоге Расторгуеву все же удалось расположить композитора к себе. Матвиенко понравилось, что молодой артист хорошо исполнял композиции и знал наизусть тексты всех песен.

Ранее журналист Евгений Додолев поделился воспоминаниями о презентации посмертного альбома Виктора Цоя. На мероприятии произошла драка между Расторгуевым и Юрием Шевчуком.