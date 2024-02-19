Настоящие рокеры против попсы: журналист Додолев рассказал о драке Шевчука с Расторгуевым

Журналист Евгений Додолев поделился воспоминаниями о презентации посмертного альбома Виктора Цоя. Он рассказал, как пришедшие на мероприятие Юрий Шевчук и Николай Расторгуев устроили драку из-за погибшего рокера.

Додолев в беседе с aif.ru заявил, что релиз альбома состоялся вскоре после смерти известного музыканта. В какой-то момент Расторгуев стал произносить тост. Подобный жест не оценил другой гость мероприятия — Юрий Шевчук.

Он вступил с Николаем в словесную перепалку. Музыкант указал на то, что по истинно по Цою могут скорбеть только настоящие рокеры, а никакие другие артисты, в том числе из попсы. На фоне этого между музыкантами завязалась потасовка. При этом журналист отметил, что Цой никогда не дружил с Шевчуком.

Ранее Додолев вспомнил об исполнении Цоем хита «Ласкового мая». По его словам, рокер не презирал поп-группу и ее творчество.