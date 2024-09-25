«Я был главным»: Владислав Бакальчук рассказал, почему не оказался в тюрьме

Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что именно он принимал ключевые решения и сделал компанию Wildberries успешной. Кроме того, он подчеркнул, что много лет назад дал основательнице маркетплейса Татьяне Ким 700 долларов на развитие сайта.

«Татьяна в операционной деятельности уступала мне. Также, как и зачастую в семье и на работе. Я был главным. У нас такие отношения были», – рассказал Бакальчук, добавив, что образ Татьяны был лишь пиар-стратегией.

Бизнесмен также признался, что знаком лично с главой Чечни Рамзаном Кадыровым более восьми лет. Именно поэтому, по словам Владислава, он обратился к нему за советом, когда братья Мирзоян устроили рейдерский захват Wildberries и поспособствовали его разводу с женой. Как пояснил Бакальчук, друзья из Грозного встали на его сторону.

«Они предложили помочь. И благодаря этому я считаю, что до сих пор жив, здоров, не в тюрьме», – сказал предприниматель в интервью каналу «Миллионщики».

Напомним, 18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погибли два человека.

Ранее Татьяна Ким подала заявление в следственные органы и обвинила мужа, Владислава Бакальчука в угрозах убийством. Кроме того, она заявила, что по его вине на маркетплейсе произошла массовая отмена заказов, что нанесло компании значительный ущерб.