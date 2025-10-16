«Я бы вышла за него замуж»: Кожевникова рассказала про 10-летнего сына

Актриса Мария Кожевникова рассказала о детях и призналась, что вышла бы замуж за сына Максима, который сейчас учится в четвертом классе, ребенку 10 лет. Она называет мальчика надежным, сильным и уверенным.

Подробностями Кожевникова поделилась в шоу «Ваша Наташа».

«Если бы я родилась на 30 лет позже, я бы вышла за этого мальчика замуж. Я бы никому его не отдала, он бы был мой», - произнесла актриса.

Звезда призналась, что называет второго сына своей «надегой». Мальчик во всем ей помогает и делает то, о чем просят.

«Я уверена, что он будет держать семью», — сказала актриса.

Ради материнства Кожевникова оставила карьеру, но не жалеет о принятом решении.

«Считаю, что самое главное в моей жизни – материнство. Это единственное, где тебя невозможно заменить», - сказала актриса и отметила, что любовь детей – не такая, как чувства мужа и мамы с папой.

Ранее Кожевникова делилась, что сбросила 10 кг после двухнедельного голодания. Она пила воду и отвары, а в первый день позволила себе только помидор.