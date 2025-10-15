Один помидор за две недели: Мария Кожевникова рассказала, как лечебное голодание помогло ей сбросить вес

После четвертых родов актрисе Марии Кожевниковой диагностировали диабет, из-за которого она не могла избавиться от лишнего веса. В итоге звезде «Универа» все-таки удалось похудеть благодаря лечебному голоданию.

Своим опытом похудения многодетная мама поделилась с Натальей Подольской. Мария рассказала, что голодала на протяжении 14 дней: она обратилась специально к врачам, которые контролировали ее в этот период. Кожевникова пила только воду и отвары. В первый день артистка съела только помидор.

«Я сдала до (голодания — прим. „Страсти“) анализы и после — по всем параметрам было улучшение», — призналась артистка.

Мария отметила, что сбросила 10 кг за этот период и начала чувствовать себя совершенно по-другому. Но, по ее словам, крайне тяжело придерживаться голодания не в стенах медучреждения. Кожевникова отметила, что благодаря этому смогла выдержать непростой период.

Артистка воспитывает четверых детей с бизнесменом Евгением Васильевым - 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, восьмилетнего Василия и годовалого Александра.

