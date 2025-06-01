«Я бы встала перед тобой на колени»: потерявший близкого человека Николай Цискаридзе рассказал о поддержке

Николай Цискаридзе посвятил всю свою жизнь творчеству и никогда не скрывал, что самыми близкими для него людьми, помимо мамы, стали учителя. В эфире программы «Однажды…» на НТВ артист балета рассказал о словах Татьяны Тарасовой, которые помогли ему в трудный период.

В 1994 году Николай Цискаридзе пережил трагедию — после перенесенного инсульта скончалась его мать. Телеведущий признавался, что он всегда с безмерным уважением относился к женщине, в одиночку воспитавшей его и посвятившей жизнь сыну: «Я преклоняюсь перед мамой, безумно уважаю ее выбор. Она под мою жизнь подстелила свою. И это же достойно уважения».

После смерти матери одним из самых близких людей для молодого человека стала балерина Марина Семенова, ставшая его преподавателем. По словам Николая Цискаридзе, именно педагог воспитала в нем характер и передала ценные знания.

«После мамы, которая меня родила, и няни, которая вырастила, Марина Тимофеевна, наверное, самый важный человек в моей жизни. <…> Я могу без всяких натяжек сказать: я ее ребенок. Продукт, который она создала. Семенова меня воспитала, сформировала мое понимание жизни. <…> Мне был дан шанс узнать через этого человека огромнейший пласт культуры, и я очень ей благодарен», — рассказывал народный артист России.

Когда Марина Семенова ушла из жизни в 2010 году, Николай Цискаридзе сделал все возможное, чтобы добиться для нее места на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания с балериной к артисту неожиданно подошла Татьяна Тарасова и обратилась к нему с важными словами.

«Татьяна Анатольевна подошла ко мне во время прощания и сказала: „Коленька, если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала. Такие ученики очень мало у кого есть“. Для меня это были самые значимые слова в ту секунду», — поделился Николай Цискаридзе.

Ранее Николай Цискаридзе вспомнил о покойной матери: «Я так жалею о своем несносном поведении».