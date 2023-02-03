«Я так жалею о своем несносном поведении»: Николай Цискаридзе о единственной женщине в его жизни

Артист балета и телеведущий, с именем которого связывают громкие скандалы в Большом театре и петербургской Академии русского балета им.

Вагановой, в личной жизни был и остается нелюдимым затворником.

В своих интервью с журналистами 49-летний красавец не раз подчеркивал, что любые романтические отношения отнимали бы у него слишком много сил и времени, к тому же сильно отвлекали бы от работы.

Единственной женщиной, которая действительно занимала в жизни артиста большое место, была его мать, сотрудница атомной электростанции в Обнинске, а позже скромная учительница математики в Тбилиси Ламара Николаевна Цискаридзе.

Впрочем, строптивый молодой человек, каким в когда-то был Николай Максимович, часто спорил с мамой и «любил противостоять ей во всем».

Впоследствии я много лет жалел о своем несносном поведении, - признается артист. – И только после ее кончины осознал, насколько мудрой она была.

Ламара Николаевна ушла из жизни в возрасте 63 лет, когда нынешнему члену Совета при Президенте РФ по культуре и искусству шел 21 год.