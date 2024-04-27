«Я бы все равно заняла первое место»: участница «Больших девочек» Лилит Хачатрян ответила хейтерам

Участница шоу «Большие девочки» Лилит ответила на обвинения в нечестной победе. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

После завершения проекта «Большие девочки» на победительницу шоу Лилит Хачатрян обрушилась критика от фанатов других финалисток. Девушку критиковали из-за того, что она незаслуженно стала первой в проекте. Среди аргументов — якобы неверный подсчет итогового результата.

Хейтеры Лилит требовали пересмотреть результаты и считать не вес, который удалось сбросить девушкам, а индекс массы тела (ИМТ). Однако участница поспешила расстроить зрителей, заявив, что и при таком методе подсчета тоже заняла бы первое место.

«У меня ИМТ в начале проекта был 51,26, в конце проекта 34,17. То есть цифра стала меньше на 17,09. И в процентах это 33,33%. Вы можете посчитать разницу по ИМТ у других финалисток и понять, что если бы считали по ИМТ, я бы все равно заняла первое место», — объяснила она.

Лилит также заявила, что с уважением относится к двум другим финалисткам проекта.

«Я считаю, что каждая из нас, в первую очередь, одержала победу над собой», — написала она.

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