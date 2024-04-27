Амина Усманилаева вышла из себя, когда узнала о проигрыше в «Больших девочках». Об этом стало известно после выхода финала шоу на канале «Пятница!».

В минувшую пятницу завершилось шоу «Большие девочки», участницы которого пытались сбросить как можно больше лишнего веса. Финалистками проекта стали бывшая участница шоу «Пацанки» Амина Усманилаева, Лилит Хачатрян и Анастасия Белозерова.

Все девушки показали внушительные результаты, но больше всех в процентном соотношении сбросила Лилит — 33,33% (минус 40 кг от первоначального веса). Она стала победительницей проекта и получила денежный приз — 1 миллион рублей. Амина избавилась от 38 кг, что составило 31,67% от первоначального веса и заняла второе место.

В итоге на финальной речи наставников Амина сорвала с себя микрофон и покинула студию до окончания съемок. В своих соцсетях девушка не стала комментировать случившееся:

«Я возможно выскажусь, но позже», — написала она.

Ранее мы писали о том, что участницы шоу «Большие девочки» рассказали о сложностях на проекте.