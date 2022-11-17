«Ты уже вошел?»: Волочкова и Джигурда показали интимные ласки на камеру
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда устроили вакханалию на камеру. Разгоряченная блондинка и скандальный артист пытались повторить популярный челлендж, но слишком увлеклись процессом.
В Сети появились шокирующие кадры, которые лучше не видеть детям и впечатлительным людям. На них знаменитости имитируют половой акт. Танцовщица с глубоким декольте и в мини-шортиках пытается привлечь внимание друга эротичными движениями и интимными фразами.
«Ты уже вошел?» – кокетливо спрашивает Анастасия.
Никита видит прелести спутницы и пристраивается к ней сзади. Они исполняют танец, во время которого актер в одной лишь простыне трогает артистку за грудь. В какой-то момент балерина высоко задирает ногу. Джигурде явно нравятся все эти действия.
Видео: Telegram-канал «Неопра, блин!»
Поклонники в очередной раз в шоке от поведения звезд. Многие сомневаются, что между ними только дружеские отношения.
«Совсем рехнулись? Не знают, как пропиариться», «Какая пошлость, они забыли о том, что у них дети есть?», «Шикарная пара», «Они круглые сутки там пьют и танцуют?», «Почему они никак не уймутся? О душе думать пора», «Между ними явно что-то есть», – пишут в комментариях.
Никита опровергает все слухи о страстном романе с балериной. Он уверяет, что верен своей жене, фигуристке Марине Анисиной. Супруги живут в разных странах и поддерживают отношения на расстоянии. В интервью мужчина рассказывал, что любимая разрешает ему «щупать богиню Волочкову за грудь и попку». При этом звезда держит себя в руках и не претендует на «междуножный храм» другой женщины.
Ранее мы писали, что Анастасия созналась в романе с попавшим под санкции Джимом Керри.