«Ты уже вошел?»: Волочкова и Джигурда показали интимные ласки на камеру

Поклонники в очередной раз в шоке от поведения звезд. Многие сомневаются, что между ними только дружеские отношения.

«Совсем рехнулись? Не знают, как пропиариться», «Какая пошлость, они забыли о том, что у них дети есть?», «Шикарная пара», «Они круглые сутки там пьют и танцуют?», «Почему они никак не уймутся? О душе думать пора», «Между ними явно что-то есть», – пишут в комментариях.

Никита опровергает все слухи о страстном романе с балериной. Он уверяет, что верен своей жене, фигуристке Марине Анисиной. Супруги живут в разных странах и поддерживают отношения на расстоянии. В интервью мужчина рассказывал, что любимая разрешает ему «щупать богиню Волочкову за грудь и попку». При этом звезда держит себя в руках и не претендует на «междуножный храм» другой женщины.

Ранее мы писали, что Анастасия созналась в романе с попавшим под санкции Джимом Керри.