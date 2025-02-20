«Я бы ужилась везде»: звезда «СашиТани» высказалась об эмиграции

Российская актриса Алина Ланина рассказала, что не против эмиграции. Об этом она заявила в интервью Светлане Баласанян, опубликованном на YouTube.

Как призналась звезда «СашиТани», она «спокойно бы уехала», если бы ощущала внутреннюю готовность. Артистка уточнила, что в настоящий момент у нее нет необходимого количества энергии для переезда в другую страну.

«Я была в Америке и путешествовала, проехала очень много. Мне кажется, я бы ужилась везде. Потому что у меня нет привязки к месту. Главное, чтобы в этом месте мне было интересно жить», — высказалась Ланина.

При этом знаменитость пока не задумывалась о переезде в другую страну. По ее словам, к настоящему времени она не нашла того места, где ей было бы интересно развиваться и строить карьеру. Она добавила, что хочет встретить пенсию в Италии.

«В той, которую я сейчас знаю как Италию. Но что с этой Италией будет, когда у меня будет пенсия — мы не знаем. Ну, то есть условно сидеть на берегу Италии, где-нибудь в кафешке сидеть итальянской и наслаждаться морем, я себе это могу представить», — уточнила актриса.

Ранее Алина Ланина объяснила, почему недовольна собой.