«Не устраивает качество моего тела»: звезда «СашиТани» объяснила, почему недовольна собой

35-летняя актриса Алина Ланина практически не имеет лишних килограммов. Но, несмотря на это, звезда сериала «СашаТаня» признается, что недовольна своей фигурой.

Алина поделилась, что у нее совершенно нет времени на спорт — актриса успевает делать только лимфодренажную зарядку по утром. Из-за этого ее тело постоянно просит нагрузок.

«Хоть я и худая, но не могу сказать, что довольна собой, — меня не устраивает качество моего тела», — призналась Ланина в разговоре с Леди Mail.

Секрет стройность актрисы прост: она кормит грудью дочку Надю. Как пояснила Алина, дети «высасывают» из нее лишний вес.

При этом Ланина пыталась вернуться в фитнес-зал, проходила в него месяц. Но начался большой проект, и она столкнулась с недосыпами. Актриса не смогла заниматься в изнеможенном состоянии и отложила спорт до лучших времен. Пока звезда для поддержания стройности только соблюдает режим сна и питания.

Актриса состоит в браке. В 2020 году она родила сына Льва, а в 2023 году — дочь Надежду.

Ранее Алина Ланина рассказала о ревности мужа. Она призналась, что ее супруг советует, как играть в постельной сцене.