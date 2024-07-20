«Я бы уже всех затмил в этой стране»: Шаляпин мечтает иметь такого же отца, как у ЮрКисса

Певец Прохор Шаляпин неоднократно рассказывает об изнанке шоу-бизнеса и артистах, которых продвигают влиятельные люди. На этот раз исполнитель проанализировал карьеру Юрия и Владимира Киселевых, сыновей продюсера Владимира Киселева.

Оба сына продюсера пытаются достичь высот в шоу-бизнесе. Юрий знаком россиянам под творческим псевдонимом ЮрКисс, а Владимир выступает под псевдонимом ВладиМир. Хейтеры считают, что наследники Киселева ничего не смогли бы добиться без влиятельного отца.

В свою очередь, Прохор Шаляпин не знаком с Юрием и Владимиром. По словам артиста, они не виноваты в том, что родились в семье влиятельного человека. Выпускник «Фабрики звезд» считает, что за это братьев не нужно критиковать, просто им повезло больше, чем остальным.

Шаляпин не скрывает, что тоже хотел бы родиться у влиятельных людей. Но, певцу, как человеку из простой семьи, пришлось пробиваться на сцену самостоятельно.

«Конечно, можно только мечтать о таком отце, как у ЮрКисса и ВладиМира. Если бы у меня был такой отец, я бы уже всех затмил в этой стране», — рассказал исполнитель в интервью YouTube-каналу «ШоуДо».

Ранее Прохор Шаляпин проанализировал карьеру артиста SHAMAN. Он считает, что артист смог добиться успеха в шоу-бизнесе только благодаря влиятельным покровителям.