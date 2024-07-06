«Я бы не пошел по этому пути с бабушками»: Прохор Шаляпин сравнил свою карьеру с SHAMAN

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, смог добиться успеха в шоу-бизнесе благодаря поддержке влиятельных покровителей. Он подчеркнул, что не осуждает коллегу и никогда не пошел бы «по пути с бабушками», если бы ему выпал шанс, как Дронову.

«За ним встали серьезные люди. Это все знают в шоу-бизнесе, я в этом ничего не вижу плохого. Мы спали 20 лет, никто не обращал внимания, что у нас патриотикой вообще никто не занимается», — сказал Шаляпин в интервью YouTube-каналу «ШоуДо».

При этом он напомнил, что много лет занимается русской народной музыкой, но заручиться поддержкой влиятельных покровителей не смог. Как подчеркнул Прохор, за ним нет никаких кланов и редакторов, которые решают, кто попадет на телевидение, а кто нет.

«За мной никого нет. Если бы за мной кто-то стоял, наверное, я бы не пошел по этому пути с бабушками», — признался Шаляпин, добавив, что раньше видел свой путь в шоу-бизнесе совершенно иначе.

Артист пожаловался, что ему просто не дали построить карьеру, поэтому приходилось просто выживать все эти годы.

Сегодня Прохор Шаляпин известен как скандальный участник многочисленных ток-шоу на федеральных каналах. Как признался артист, он зарабатывает на этом деньги.

«Я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — заключил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал инициативу депутата Госдума Виталия Милонова, который предложил регламентировать размер губ. Он считает, что парламентарий «отчасти прав».