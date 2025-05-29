«Я бы тебя утопила в корыте»: Успенская вспомнила, как прабабушка называла ее выродком

Певица Любовь Успенская рассказала о том, как ее воспитывала прабабушка. Исполнительница хита «Кабриолет» вспомнила, что родственница называла ее «выродком» и грозилась утопить.

Артистка стала гостьей Youtube-шоу «Что было дальше?» с известными комиками. Герои обычно делятся смешными историями из жизни, но бывают и грустные. Так, Успенская вспомнила, как с ней разговаривала прабабушка.

По словам звезды, женщина была еврейкой и плохо говорила по-русски.

«Если бы я знала, что ты будешь такой выродок, я бы тебя утонула в корыте. Утопила – утонула», – рассказала певица.

Ведущие еще раз поинтересовались, точно ли прабабушка говорила о Любови. Певица подтвердила это и повторила слово «выродок».

Ранее мы писали о том, что певица Любовь Успенская набросилась на журналистку из-за вопроса о Пугачевой. Ей не понравилось, какую тему подняла представительница прессы. Звезда нахмурилась и поинтересовалась, почему за нее так переживают.