«Я бы тебя ударил»: Лера Кудрявцева рассказала о странной реакции молодого супруга

Уже долгое время Лера Кудрявцева состоит в браке с Игорем Макаровым. Хоккеист намного младше своей супруги, однако это не мешает им строить семейное счастье. В эфире передачи «Секрет на миллион» телеведущая вспомнила, как в далеком прошлом мужчина сделал ей предложение.

По словам звезды, тогда они находились в Питере, и Игорь хотел позвать ее замуж в лимузине. Однако в последний момент он передумал и сделал это прямо в такси. Макаров очень хотел, чтобы судьбоносный момент они с Лерой запомнили на всю жизнь. Кудрявцева призналась, что не планировала отказывать Игорю, но вот мужчина об этом не знал и очень переживал за исход вечера.

«Он мне сказал: "Если бы ты ответила «нет», я бы тебя ударил"», — поделилась воспоминанием знаменитость.

К слову, подобное заявление очень насторожило публику, поскольку в последнее время проблема домашнего насилия является актуальной.

Ранее Дарья Мельникова впервые прервала молчание после новостей о ее регулярном избиении экс-супругом. Подробности читайте в этой статье.