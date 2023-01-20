Ставшая жертвой домашнего насилия Дарья Мельникова прервала молчание

В последнее время все внимание прессы приковано к Дарье Мельниковой, и причиной этого является скандальное поведение ее экс-супруга Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ). Также совсем недавно Иван Охлобыстин раскрыл страшную деталь семейной жизни актрисы: мужчина заявил, что во время брака с Артуром Дарья неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Сегодня звезда «Папиных дочек» впервые прервала молчание.

Всем казалось, что после вскрывшейся детали Мельникова больше не останется в России и переедет в другую страну, однако девушка опровергла эти домыслы. «Да Господи! Никуда я не переезжаю, ребят!» — эмоционально высказалась Дарья.

К слову, знаменитость по-прежнему отказывается комментировать новость о домашнем насилии. Видимо, актриса не готова делиться пережитой трагедией в публичном пространстве.

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