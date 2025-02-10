«Не судите, да не судимы будете»: Лоза ответил Шаляпину после критики в адрес Дубцовой

Российский композитор Юрий Лоза высказался о певце Прохоре Шаляпине, который публично раскритиковал коллегу Ирину Дубцову, назвав ее «сбитой летчицей». Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению музыканта, Шаляпина следует вспомнить об одной из христианских заповедей.

«Никто не может каким-то образом критиковать другого человека, обсуждать его, осуждать. Есть такое в православии понятие: «Не судите, да не судимы будете». Я вот, например, никого не сужу», - поделился Лоза.

Композитор отметил, что финалист проекта «Фабрика звезд-6» не обладает правом кого-либо обсуждать, поскольку «не является ни судьей, ни экспертом, ни каким-то там человеком, к словам которого можно прислушиваться».

Известно, что Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова дружили с детства, однако в 2011 году поссорились и с тех пор не общаются. По словам певца, причиной конфликта стали похороны отца Дубцовой, которые он не смог посетить. В итоге артистка обиделась на друга детства.

Незадолго до этого Мария Погребняк обратилась к Прохору Шаляпину и потребовала извинений за унижение Ирины Дубцовой.