«Я бы себе никогда такую яркую не взяла»: Слава похвасталась многомиллионным подарком

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, похвасталась очередной сумкой бренда Hermes. Дорогостоящий подарок сделал артистке ее директор.

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», коллекция исполнительницы хита «Попутчица» пополнилась редкой сумкой синего цвета, стоимость которой составляет 2,7 миллиона рублей.

При этом в свободной продаже аналогичных сумок нет, они идут только под заказ.

«Ты с ума что ли сошел? Спасибо тебе большое. Ты мой самый любимый друг и директор… Я бы себе никогда такую яркую не взяла», - радостно прокомментировала подарок Слава.

Она также поинтересовалась у сделавшего подарок директора, любит ли он синий цвет, и, услышав утвердительный ответ, произнесла: «И я тоже теперь буду любить».

Ранее возлюбленный Славы Анатолий Данилицкий подарил певице кольцо за 17 миллионов рублей.