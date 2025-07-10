Возлюбленный Славы подарил певице кольцо за 17 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

15 мая певице Славе исполнилось 45 лет. Знаменитость, судя по блогу, до сих пор принимает подарки — она выложила в соцсетях видео с серебряным кольцом с большим зеленым камнем.

Оказалось, что подарок преподнес ей ее избранник Анатолий Данилицкий, с которым она то сходится, то расходится.

«Посмотрите, что мне Анатолий подарил на 50 лет. Ой, а мне 50? А, мне 45! Я о таком мечтала», — рассказала она.

Журналисты выяснили, что стоимость кольца составляет 17 миллионов рублей.

Напомним, Слава живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким более 20 лет. В конце 2022 года Слава объявляла о расставании с Данилицким, но в 2023 году пара воссоединилась.

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