«Я бы пришла к ним пообщаться»: Клара Новикова пообещала поддержать детей Донбасса

Юмористка Клара Новикова, которая предпочитает не высказываться на тему СВО, пообещала поддержать детей Донбасса. Она отметила, что хочет с ними встретиться.

Недавно в Сети появилось видео с артисткой, в котором она скорбела по погибшим израильтянам. При этом за два года она ни разу ничего не говорила о жителях ДНР и ЛНР. Однако она дала понять, что ей все-таки не все равно.

«Я бы пришла к ним [детям из ДНР] пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чём не виноваты. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них», - поделилась Клара с «Абзацем».

Кроме того, артистка обратилась к детям Донбасса и пожелала им под Новый год добра, радости и много подарков.

Напомним, что с момента начала СВО Клара Новикова лишь один раз подняла эту тему в интервью. Она подчеркнула, что является киевлянкой, и рассказала о желании «похоронить оружие».

Ранее Клара Новикова рассказала о жизни своей взрослой внучки.