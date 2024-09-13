«Поступила в университет»: Клара Новикова рассказала о жизни внучки Анны

Юмористка Клара Новикова призналась, что ее внучка Анна в третий раз поступила в университет. Девушка дважды пыталась получить образование, но бросала.

По словам актрисы, сейчас ее внучка изучает производство и другие тонкости театра кукол. Кем именно после выпуска хочет стать Анна, Новикова не уточнила.

«Моя внучка поступила в университет, где выпускают сценографов, артистов и декораторов для театра кукол. <…> Она мне уже прислала фотографии из класса кукол. Боже мой, какая там красота! У меня даже мурашки пошли по коже! Театр кукол перестал быть таким, каким мы знали его в детстве», - поделилась актриса с mk.ru.

Внучкой Клара Новикова гордится и, как оказалось, позволяет ей многое. Например, она не ругается, когда девушка берет у нее вещи. При этом сценические наряды юмористка хранит и не дает никому.

Напомним, что у актрисы есть еще двое внуков. Старший Лев и младший Андрей.

Ранее Клара Новикова впервые высказалась о СВО.