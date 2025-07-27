«Я бы предложил его покарать»: продюсер высказался о нападках Слепакова* в адрес Лепса и Газманова

Сбежавший из России 45-летний комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) отпустил несколько колких шуток в адрес Олега Газманова, Леонида Агутина и Григория Лепса на фестивале «Рандеву» в Юрмале. Продюсер Леонид Дзюник считает, что таким образом бывший резидент Comedy Club пытается напомнить о себе.

По мнению Дзюника, артисты-иноагенты только и могут «плеваться ядом». Продюсер отметил, что из-за своей глупости они не видят очевидного — жизнь в России продолжается.

«Я бы предложил его покарать, если не сказать жестче, но цензура не позволит. Хотя, я думаю, что он даже на то, чтобы его наказывали по полной программе, не способен», — приводит слова продюсера Абзац.

Он добавил, что россияне уважают и ценят наших солдат, а звезды-патриоты собирают полные залы в то время, как эмигрировавшие исполнители вынуждены довольствоваться небольшими заработками. Дзюник уверен: за границей артисты-иноагенты никому не нужны, а кроме нападок на коллег по цеху и неудачных провокаций они ни на что не способны. Их единственным способом напомнить о себе стали колкости в адрес оставшихся в России исполнителей.

На стартовавшем 26 июля фестивале Лаймы Вайкуле собрались многие уехавшие из России артисты. Среди выступавших был и Семен Слепаков*, отпустивший со сцены неудачные шутки в адрес коллег, оставшихся на родине. Когда юморист не получил реакции зала, сразу же поспешил сменить тему.

Напомним, главной звездой мероприятия оказалась 76-летняя Алла Пугачева, на появление которой бурно отреагировали зрители – одна из женщин в зале расплакалась при виде певицы. При этом Примадонна не поднималась на сцену и присутствовала на мероприятии в качестве гостя.

*признан иноагентом на территории РФ