«Я бы поспорил, кто из них животное»: Егор Крид набросился на Mia Boyka после оскорблений квадроберов
© Kashaev Pavel/East News
Певец Егор Крид встал на защиту девочки-квадробера, которую осудила Mia Boyka. Об этом стало известно из соцсетей.
После скандала, связанного с концертом певицы Mia Boyka, которая публично осудила юную фанатку, занимающуюся квадробингом, в конфликт вступил Егор Крид. Певец прокомментировал видео, на котором его коллега высмеивает увлечение поклонницы прямо со сцены.
«Я бы поспорил, кто из них животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек. Я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно, если это касается деток с неокрепшей психикой», — заявил он.
Boyka не смогла пройти мимо замечания Крида и заявила, что таким образом он пытается пиарить свой новый трек.
«Главное свой трек подставить», — написала она в комментариях под видео Крида.
Ранее мы писали о том, что Егор Крид записал совместное видео с Валей Карнавал, назвав ее «красивой бывшей».