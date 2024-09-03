НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 сентября 2024, 12:26
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«Я бы поспорил, кто из них животное»: Егор Крид набросился на Mia Boyka после оскорблений квадроберов

Певец Егор Крид встал на защиту девочки-квадробера, которую осудила Mia Boyka.
«Я бы поспорил, кто из них животное»: Егор Крид набросился на Mia Boyka после оскорблений квадроберов

© Kashaev Pavel/East News

Певец Егор Крид встал на защиту девочки-квадробера, которую осудила Mia Boyka. Об этом стало известно из соцсетей.

После скандала, связанного с концертом певицы Mia Boyka, которая публично осудила юную фанатку, занимающуюся квадробингом, в конфликт вступил Егор Крид. Певец прокомментировал видео, на котором его коллега высмеивает увлечение поклонницы прямо со сцены.

«Я бы поспорил, кто из них животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек. Я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно, если это касается деток с неокрепшей психикой», — заявил он.

Boyka не смогла пройти мимо замечания Крида и заявила, что таким образом он пытается пиарить свой новый трек.

«Главное свой трек подставить», — написала она в комментариях под видео Крида.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид записал совместное видео с Валей Карнавал, назвав ее «красивой бывшей».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:TikTok
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Егор Крид
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