«Я бы поспорил, кто из них животное»: Егор Крид набросился на Mia Boyka после оскорблений квадроберов

Певец Егор Крид встал на защиту девочки-квадробера, которую осудила Mia Boyka. Об этом стало известно из соцсетей.

После скандала, связанного с концертом певицы Mia Boyka, которая публично осудила юную фанатку, занимающуюся квадробингом, в конфликт вступил Егор Крид. Певец прокомментировал видео, на котором его коллега высмеивает увлечение поклонницы прямо со сцены.

«Я бы поспорил, кто из них животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек. Я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно, если это касается деток с неокрепшей психикой», — заявил он.

Boyka не смогла пройти мимо замечания Крида и заявила, что таким образом он пытается пиарить свой новый трек.

«Главное свой трек подставить», — написала она в комментариях под видео Крида.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид записал совместное видео с Валей Карнавал, назвав ее «красивой бывшей».