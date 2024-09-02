«Моя красивая бывшая»: Егор Крид записал совместное видео с Валей Карнавал

Певец Егор Крид удивил поклонников, неожиданно опубликовав совместное видео с блогершей Валей Карнавал. После расставания они практически не говорили друг о друге, так как разрыв отношений получился скандальный. Об этом сообщает «Блокнот».

Рэпер активно ведет социальные сети и записывает короткие ролики под музыку для своих фанатов. И одно из последних видео он посвятил своей экс-возлюбленной. Находясь в отпуске, Валя снялась под новую песню Крида, на что он поспешил отреагировать, показав свою реакцию.

«Моя красивая бывшая», - написал Егор.

К слову, сейчас видео пропало из профиля артиста в социальной сети.

Напомним, что Егор Крид и Валя Карнавал встречались несколько лет назад, но скрывали свои отношения. Поклонники узнавали подробности романа только по редким фото. Но долго звезды встречаться не смогли. Не раскрыв причину, они вдруг расстались также неожиданно, как начали свое романтическое общение.

Позже Валя призналась, что бросила Егора очень спонтанно. По ее словам, она чувствовала, что в их отношениях что-то не так, попросила у Вселенной знак и, получив его, рассталась с рэпером.

Ранее Валя Карнавал заявила, что роман с Егором Кридом был невозможным.