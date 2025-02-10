«Я бы пошла с ним на свидание»: бывшая жена Андрея Аршавина удивила неожиданным признанием

Бывшая жена Андрея Аршавина откровенно рассказала об отношении к футболисту спустя шесть лет после развода. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Алиса Казьмина призналась, что, несмотря на все негативные моменты, согласилась бы пойти с ним на свидание.

В 2019 году журналистка объявила о разводе с мужем после трех лет брака из-за его многочисленных измен. Алиса Казьмина не скрывала, что тяжело переживала разрыв с Андреем Аршавиным. Спустя время жизнь экс-супруги спортсмена наладилась. Более того, женщина призналась, что бывший возобновил общение с их общей дочерью Есенией.

Алиса Казьмина также проанализировала свои отношения с Андреем Аршавиным. По словам журналистки, она не раз замечала в поведении футболиста нарциссичные и абьюзивные черты. Бывшая жена спортсмена призналась, что в какой-то момент стала зависимой от него и отдалилась от семьи.

«Такое ощущение, что для спортсменов чувства, романтика — это на начальном этапе им интересно. Потом они тебя вводят в созависимость. У меня не осталось подруг, я стала меньше общаться с семьей. Жила от звонка до звонка», — поделилась Алиса Казьмина.

Несмотря на все негативные воспоминания, женщина не смогла однозначно ответить, что испытывает к экс-супругу. Однако Алиса Казьмина не стала отрицать, что отправилась бы на свидание с футболистом, если бы он пригласил.

«Я его уже не люблю, но он мне интересен. У него сейчас другие отношения, я бы не смогла пойти с ним на свидание, если б позвал. Но если честно, абстрагируясь от всего, — пошла бы», — заявила бывшая жена Андрея Аршавина.

Ранее сообщалось о том, что Алиса Казьмина предупредила об опасности новую возлюбленную Андрея Аршавина. Экс-супруга футболиста обратилась к девушке и заявила, что та «выписала себе путевку в ад».