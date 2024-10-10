«Выписала путевку в ад»: Казьмина предупредила об опасности новую девушку Аршавина

Бывшая жена Андрея Аршавина, Алиса Казьмина обратилась к новой возлюбленной футболиста и заявила, что она «выписала путевку в ад». Женщина убеждена, что избранница спортсмена столкнется с теми же трудностями, что сама она и Юлия Барановская.

Взявшая фамилию Аршавина Алиса после громкого развода лишилась дома, финансовой поддержки и даже здоровья. Она до сих пор приходит в себя и делится чувствами. СМИ пишут, что у Андрея появилась новая девушка, которая даже родила ему ребенка. Казьмина предполагала, что мужчина найдет новую любовь и даже боялась, что после этого будет страдать, но все обошлось.

«Недавно увидела новость о том, что у него появился ребенок, и… вообще ничего», — поделилась она в студии программы «МАЛАХОВ» канала «Россия 1».

Экс-супруга звезды уверена, что девушке придется не так уж легко. Она считает, что в конечном итоге родившая ребенка Анна подаст на алименты – для Аршавина ничего не изменится, а вот другие дети будут получать меньше из-за еще одного наследника.

«Я подумала: „Куда ты, девочка, лезешь?“ Она просто себе выписала путевку в ад», – высказалась Казьмина.

Сам футболист пока не комментирует новости о появлении пятого ребенка. Но в интервью подчеркивал, что его личная жизнь наладилась.

Ранее мы писали о том, что Алиса Казьмина впервые попросила прощения у Барановской за отношения с Аршавиным.