«Я бы отвечал жестче»: уехавший в Израиль Макаревич* высказался за нанесение более мощных ударов по Ирану

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории России) высказался за продолжение вражды между Израилем и Ираном. Удары ЦАХАЛ по арабам артист считает недостаточно мощными. Бессменный участник рок-группы «Машина времени» пофантазировал на тему того, как бы изменились боевые действия, если бы он возглавлял вооруженные силы.

Певец проживает в Израиле и выступает за интересы этой страны на Ближнем в Востоке. Telegram-канал Хуже и не скажешь привел небольшой отрывок с высказыванием Макаревича*, в котором он поддержал эскалацию конфликта.

Так, музыкант поблагодарил Бога, что не является генералом ЦАХАЛ. Если бы судьба распорядилась иначе, то Макаревич* наносил бы более мощные удары по Ирану.

«Я благодарен всевышнему, что я не верховный главнокомандующий ЦАХАЛа — я бы отвечал жестче. Весьма», — пригрозил артист.

Ранее стало известно, что жену сбежавшего в Израиль Макаревича* могут призвать в армию. Таким мнением поделился адвокат Александр Бенхин.

*признан иноагентом на территории России