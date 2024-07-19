«Я бы очень хотела быть мамой»: избранница бывшего мужа Ани Лорак сделала аборт

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу в июне женился на модели Анастасии Фокси и вскоре публично отчитал избранницу за то, что она сообщила в соцсетях о своей беременности. Оскорбленная поступком мужа Анастасия сделала аборт.

Супруга Налчаджиоглу рассказала в своем блоге, что приняла тяжелое для себя решение и 13 июля избавилась от ребенка.

«Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что так когда-нибудь будет, главное выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин!» — приводит слова Анастасии портал «7Дней.ru».

При этом о предстоящем разводе пары пока ничего не сообщается, но не исключено, что вскоре бывший муж Ани Лорак вновь станет холостым.

Напомним, брак Налчаджиоглу с Лорак закончился громким скандалом. Певица узнала, что у супруга было сразу несколько любовниц. В браке у пары родилась дочь Софья, которая после развода осталась жить с матерью. Лорак сейчас счастлива в отношениях с испанцем Исааком Виджраку.

Ранее Ани Лорак рассказала о сложностях в отношениях с 12-летней дочерью. По ее признанию, с подростками всегда бывает непросто, но главное – суметь стать для своего ребенка другом.