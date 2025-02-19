«Я бы обрушил эту передачу»: Якубович раскритиковал комиков из шоу «ЧБД»

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что «обрушил» бы передачу «ЧБД» с комиками, если бы хотел. Звезда шоу «Поле чудес» рассказал о своей злости на молодых юмористов во время беседы со студентами МГИМО.

Молодежь не упустила возможность задать вопрос об участии телезвезды в популярном шоу «ЧБД» - «Что было дальше» с пятью комиками - Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым. Тогда Якубович со скандалом покинул площадку, так как ему не понравилось поведение ведущих.

79-летний артист был недоволен тем, что его постоянно перебивали. В беседе со студентами он рассказал, как все было на самом деле.

«Ребята, все было нормально, он приехал ко мне, Нурлан, и мы с ним договорились. Я ему сказал, ребята, вы поаккуратнее, потому что делать вы этого не умеете. Их сбить можно в одну секунду. Я не стал в середине их трогать, потому что я понимал, что они работают. Но, в принципе, было несколько моментов, я бы обрушил эту передачу до того, как я ушел!» – заявил Леонид Аркадьевич.

Он вспомнил, что ему подарили банки с соленьями. А далее признался, что мог поставить ведущих на место, но не стал этого делать.

«Но я сцепил себе зубы из уважения к ним, кстати, я хотел сказать, в принципе, про „Поле чудес“, короче, хорошо, давайте соблюдать традиции — открой банку, теперь раздай помидоры по залу, помните? В этой банке помидоры, я заставил бы его по залу ходить и сорвал бы передачу», — продолжил он.

Ведущий назвал юмористов непрофессионалами, которые «делают вид, что они умеют». Якубович считает, что молодые люди работают по неправильной схеме, которую может обломать любой «нормальный» человек.

«Просто меня позвали, ну, я сказал, ладно, своему приятелю, человеку, которого я уважаю меня попросили, я пришел», — добавил он.

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