«Темный человек»: Назаров рассказал, куда надо послать Киркорова после выступления в США

Певец Филипп Киркоров выступил на еврейской свадьбе в Нью-Йорке на одной сцене с Кристиной Орбакайте. Актер Юрий Назаров прокомментировал поведение артиста и заявил в беседе с изданием «Абзац», что его необходимо «послать» за границу насовсем.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, на мероприятии с участием Киркорова и Орбакайте присутствовала организатор сборов средств в поддержку Украины.

Народный артист СССР Юрий Назаров считает, что выступающих в недружественных странах людей стоит гнать туда же. Он отметил, что «Бедросовичи и Пугачевы» высказывают симпатию Западу.

«Можно было бы отправить Киркорова за границу насовсем. Только там у него никакой карьеры не будет. Это тёмный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей», – заявил Назаров.

Напомним, что не так давно Филипп Киркоров уже попадал в несколько скандалов. Один из них оказался самым громким – поп-король пришел на «голую» вечеринку к Насте Ивлеевой. Он выбрал прозрачный наряд, а потом заявил, что оказался там случайно. После этого звезды публично высказывались в адрес друг друга, а Филипп негодовал из-за того, что Ивлеева перед ним так и не извинилась. За это он назвал ее крысой.

Ранее юморист Денис Дорохов рассказал, как Филипп Киркоров носил его на руках.